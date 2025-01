Uuring, mis avaldati ajakirjas Gut Microbes Reports , näitas, et Vahemere dieedi järgijate soolestikubakterite mustrid erinesid oluliselt Lääne dieedi järgijatest. Need bakteriaalsed muutused olid seotud parema mälu ja kognitiivse võimekusega.

«Tõsiasi, et toitumine mõjutab ajutegevust, on teada, kuid see uuring selgitab, kuidas see võib toimuda,» ütles uuringut juhtinud Rebecca Solch-Ottaiano Medical Xpressis. «Meie tulemused näitavad, et toitumisvalikud võivad kognitiivset võimekust mõjutada, kujundades ümber soolestiku mikrobioomi.»