Peamiseks murekohaks on nende panus erinevate ajuhaiguste tekkesse, nagu krooniline traumaatiline entsefalopaatia, Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi, vahendab Medical Xpress.

Tuftsi ja Oxfordi ülikoolide teadlased on avastanud mehhanismid, mis seovad traumaatilise sündmuse ja haiguste tekke, viidates, et ajus peituvad varjatud viirused võivad põrutuse mõjul aktiveeruda. See põhjustab põletikku ja kuhjuvaid kahjustusi, mis võivad avalduda kuude ja aastate jooksul.