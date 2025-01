Kõrge vererõhu, insuldi ja depressiooni riskiga seotud haigus sai tõhusa ravimi

Obstruktiivne uneapnoe on tõsine seisund, kus hingamine katkeb une ajal korduvalt hingamisteede sulgumise tõttu. See põhjustab une katkemist ja takistab sügavate, kosutavate unefaaside saavutamist. Seisund on seotud suurema kõrge vererõhu, insuldi ja depressiooni riskiga, kirjutab ScienceAlert.