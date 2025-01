4 märki, millega saab kodus infarkti eelseisundit tuvastada

Süda, südameprobleemid, südame tervis, infarkt. Pilt on illustreeriv.

Paljud inimesed viivitavad arsti poole pöördumisega, kui neil on infarkti sümptomid, lootes, et need mööduvad iseenesest. Siiski võib sümptomite õigeaegne märkamine ja tegutsemine päästa elusid, vahendab Medical Daily.