Eestis saavad üle 200 000 inimese osaleda tänavu vähi sõeluuringutel

Rinnavähi sõeluuringule on käesoleval aastal kutsutud 113 565 naist, emakakaelavähi sõeluuringule 74 038 naist ja soolevähi sõeluuringule 96 414 meest ja naist. Kõigile neile on vastav kutse-saatekiri juba terviseportaalis ootamas. Üle 60 000 inimese on saanud osalemiskutse mitmele sõeluuringule.