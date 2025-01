Uurimus avaldati ajakirjas PLOS One. Ameeriklaste seas, kes on 65-aastased või vanemad, oli iga üheksas lapsepõlves vanemate lahutust kogenud isik saanud insuldidiagnoosi, samas kui vanemate lahutust mitte kogenute seas oli see suhe üks viieteistkümnest, vahendab Medical Xpress.