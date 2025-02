Teadlased avastasid inimese ajus murettekitavalt palju mikroplasti – ja kontsentratsioonid aja jooksul kasvavad

Plastikust nano- ja mikroosakesed ulatuvad suurusvahemikku 1 nanomeeter (miljardik meetrit) kuni 500 mikromeetrit. Seni pole teada, kas need osakesed on inimesele toksilised, kuid nende võimalikku mõju tervisele uuritakse üha enam. Varasemad uuringud on tuvastanud plastiosakesi inimese kudedes mikroskoobi ja spektroskoopia abil, kuid need meetodid on piiranud uuritavate osakeste suurust 5 mikromeetrist suurematele.

Plastiosakeste kasvav kontsentratsioon ajus

Campen ütles, et see peegeldab plastijäätmete kasvavat kogust sellel planeedil. "See muudab maastikku tõesti. See muudab selle palju isiklikumaks, ”sõnas ta. Lisaks täheldasid nad, et suur osa plastikust näib olevat palju väiksem kui varem hinnatud – see on paar korda suurem kui viirused. Ta kahtlustab, et suurem osa organismis leiduvast mikroplastist sööb inimene sisse toiduga – eriti lihaga –, sest kaubanduslikul lihatootmisel kipub plastik toiduahelasse kontsentreeruma. "See, kuidas me põlde plastikuga saastunud veega niisutame - eeldame, et plast koguneb sinna," ütles Campen. "Me söödame neid põllukultuure oma kariloomadele. Me võtame sõnniku ja paneme selle põllule tagasi, nii et võib toimuda omamoodi biomagnifikatsioon (bioloogiline kuhjumine). Ta lisas, et uurimisgrupi teadlased on leidnud toidupoodidest ostetud lihast kõrge plastisisalduse.​​