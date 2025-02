Kolmel inimesel 100st tekib raske ajuhaigus ja keegi ei oska seda ette ennustada

Aneurüsmi tekkimise põhjuseks on arteri seina nõrkus, mis võib olla geneetiline, vanusega seotud või tingitud kõrgest vererõhust, ateroskleroosist või elustiilifaktoritest nagu suitsetamine ja alkoholi tarbimine. Sandilands mainis, et temal on haiguse taga ainete kuritarvitamine, sealhulgas kokaiini kasutamine, mis on suurendanud tema aju aneurüsmi riski.