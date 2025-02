Soome teadlased tuvastasid, mis võib noortel inimestel vananemist kiirendada

Bioloogiline vanus erineb kronoloogilisest vanusest, mõõtes organismi tegelikku seisukorda. Uuringus kasutati kahte epigeneetilist kella: GrimAge, mis prognoosib eluiga, ja DunedinPACE, mis hindab vananemise kiirust. Need põhinevad DNA metülatsioonil, mis mõjutab geenide aktiivsust ja võib toitumisega muutuda. Epigeneetika uurib nimelt DNA üleseid muutusi, mis reguleerivad geenide aktiivsust, lülitades neid sisse ja välja.

Kuigi varasemad uuringud on keskendunud peamiselt keskealistele ja vanematele täiskasvanutele, keskendus see uuring noortele, kuna paljud kroonilised haigused, nagu rasvumine ja diabeet, saavad alguse just selles eas.