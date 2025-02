Selle joogi joomine võib mõjutada suukaudselt võetavate ravimite mõju

Uuring keskendus imikutele ja ravimile klofazimiin, mida kasutatakse leepra ja tuberkuloosi raviks ning mida hiljuti on hakatud kasutama ka laste surmava parasiitnakkuse, krüptosporidioosi, ravis. Kuna klofazimiin ei lahustu vees hästi, on selle imendumine piiratud. Teadlased uurisid, kas piim võib seda protsessi parandada, kirjutab New Atlas . Katsetes leiti, et võrreldes veega oli ravimi biosaadavus inimese piimas 154% kõrgem ja lehmapiimas 175% kõrgem.

Piima kasulik mõju ravimite imendumisele on teadlastele teada juba varasematest uuringutest. Eelnevalt on leitud, et piim suurendab antimalaarsete ja parasiitide vastaste ravimite lahustuvust. Kuigi piim on laialdaselt kättesaadav ja taskukohane, võivad praktilised takistused, nagu külmhoiustamise vajadus ja piima kvaliteedierinevused, selle kasutamist ravimites piirata. Teadlased otsivad lahendusi, et arendada piimapõhiseid ravimikandjaid, mis sobiksid kasutamiseks ka madala ja keskmise sissetulekuga riikides.