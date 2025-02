Soe talv toob kaasa viirushaiguste leviku: millised vitamiinid ja mineraalained mängivad olulist rolli organismi vastupanuvõimes?

Soe talv on endaga kaasa toonud haigestumise kasvu erinevatesse viirushaigustesse. Tugev immuunsüsteem on keha loomulik kaitse viiruste, bakterite ja muude haigustekitajate vastu. Kui organism saab piisavalt vajalikke toitaineid ning elustiil on tasakaalus, suudab immuunsüsteem paremini haigustele vastu seista. Kuid kiire elutempo, stress ja kehv toitumine võivad kaitsevõimet märkimisväärselt nõrgendada, räägib SYNLABi laboriarst dr Anneli Raave Sepp.