Psühhiaatrid: sõltuvust tekitavate ravimite väljakirjutamine on kaoses

Ravimid. Pilt on illustreeriv.

Eesti Psühhiaatrite Seltsi juht Anne Kleinberg leiab, et sõltuvust tekitava potentsiaaliga (STP) ravimite väljakirjutamise ohjamiseks ei ole loodud mingisugust sisulist seiret ega järelevalvet, regulatsioonide rikkumine on tavapärane ja karistamatu ning sotsiaalministeerium on probleemist distantseerunud, vahendab meditsiiniportaal Med24.