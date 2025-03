Rahvusvaheline oomega-3 päev: 89% Eesti lastest ei söö piisavalt kala

«Need on kriitilised näitajad,» selgitab toitumisnõustaja Evgenia Jansone. «Oomega-3 defitsiit raskendab lastel keskendumist, nad haigestuvad sagedamini, nägemisprobleemide oht on suurem,» selgitab Jansone. Räägime sellest täna, sest 3. märts on rahvusvaheline oomega-3 päev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu meie enda tasakaalustatud toitumisele ja eriti meie laste menüüle.