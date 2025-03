ATH-ga inimestel on suurem risk nende haiguste tekkeks

Pilt on illustreeriv.

Uus uuring viitab, et tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse häirega (ATH) inimestel on suurem risk depressiooniks, posttraumaatiliseks stressihäireks (PTSH) ja enesetapukatseteks. ATH esineb umbes 3–6 protsendil täiskasvanutest ning lisaks keskendumisraskustele ja impulsiivsusele võib see kaasa tuua ka muid vaimse tervise probleeme.