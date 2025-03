Neuchâteli linnavolikogu liige Julie Courcier Delafontaine tõdes, et ka COVID-19 kriis mõjutas programmi sündi. Tervisekriisi ajal suletud kultuuriasutused näitasid inimestele, kui oluline on kultuurilise elamuse olemasolu enesetunde parandamisel. Seni on linnas arstidele jagatud umbes 500 retsepti ning programm on rahaliselt tagasihoidlik – selle eelarve on vaid 10 000 Šveitsi franki (umbes 11 300 dollarit).