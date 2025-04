Hiljuti avaldatud kliiniline uuring näitas, et eksperimentaalne ravim mavoglurant võib aidata vabaneda kokaiinisõltuvusest, kirjutab Science Translational Medicine . Ravimi töötasid välja Šveitsi farmaatsiafirma Novartis teadlased. See ettevõte kuulub maailma suurimate farmaatsiafirmade sekka ning tegutseb ka Eestis.

Potentsiaalset ravimit testiti II faasi kliinilises uuringus, mille käigus uuriti lähemalt ravimi efektiivsust ja ohutust. Uuringus osales 68 vabatahtlikku, kes on kimpus kokaiini tarbimisega. Selgus, et movalguranti kasutanud inimesed tarbisid järgneva kolme kuu jooksul vähem kokaiini ja alkoholi. Seega võib sellest saada esimene heakskiidetud ravim, mille abil on võimalik vabaneda kokaiinisõltuvusest. See võib omakorda aidata ära hoida üledoosidest põhjustatud surmasid.