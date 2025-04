Lootuskiir surmasuus haigetele: muundatud seamaks võib päästa elu

USA teadlased valmistuvad käivitama enneolematut kliinilist uuringut, et testida, kas geenmuundatud sea maks võiks ajutiselt toetada äkilise maksapuudulikkusega inimesi – filtreerides nende verd väliselt, võimaldades seeläbi patsiendi enda maksale puhkeaega, et see saaks taastuda. USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) andis selliseks kliiniliseks uurinuks heakskiidu, teatas teisipäeval Massachusettsis baseeruv biotehnoloogiaettevõte eGenesis koostöös Briti partneri OrganOxiga.