Dementsust aetakse sageli segi ravitava haigusega

Igal aastal haigestub dementsusesse üle kümne miljoni inimese. Sageli võib aga juhtuda, et diagnoos on ekslik ja inimene jäetakse üksi raske, kuid ravitava haigusega. USAs tehtud uuringust selgus, et ligikaudu 13 protsendil dementsuse diagnoosi saanud haigetest võib olla hoopis hepaatiline entsefalopaatia – maksapuudulikkusest põhjustatud kognitiivne kahjustus. Selline ajukahjustus on enam kui 40 protsendil kaugelearenenud maksatsirroosiga patsientidest, kuid arstidel on seda tänapäeval veel raske eristada dementsusest.