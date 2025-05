Teadlased olid juba varem avastanud, et tuulerõugete vastu vaktsineerimine aitab vältida dementsust. Värske Koreas asuva Kyung Hee ülikooli teadlaste uuring näitab, et neil, kes on seda haigust tekitava viiruse vastu vaktsineeritud, on ka tunduvalt väiksem oht saada südameinfarkt või insult.