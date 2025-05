Aasta õed ja hooldustöötaja toovad esile inimlikkuse ja professionaalsuse Eesti tervishoius

Katti Kõrve on töötanud Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloogiakeskuses juba 40 aastat ning tegutseb seal õendusjuhina. Tema töö on keskendunud reumaatiliste haigustega patsientide toetamisele, mille juures peab ta esmatähtsaks inimkeskset ja teaduspõhist lähenemist. Ta on aktiivne koolitaja ja koostööpartner ka patsientide ühendustes.