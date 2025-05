Värske uuring: just see geenivariant suurendab oluliselt pika COVID-i riski

Pikk COVID on seisund, kus COVID-19-st põdenud inimesel püsivad sümptomid nädalaid või kuid pärast nakkuse taandumist. Levinumad kaebused on väsimus, keskendumisraskused või töövõime langus. Raskematel juhtudel võib pikk COVID põhjustada tõsiseid hingamisprobleeme, südame- ja närvisüsteemi häireid ja kroonilist valu ning mõnel inimesel võib see pikalt igapäevaelu raskendada.