Need kaks ravivõtet võivad peatada laste hambaaukude tekke aastateks

Minimaalsete sekkumistega koolipõhine programmiga suutsid hambatohtrid edukalt takistada enamikul hambaaukudel edasi arenemast. New Yorgi Ülikooli hambaravikolledži (NYU College of Dentistry) äsjase uuringu «Silver Diamine Fluoride vs Atraumatic Restoration for Managing Dental Caries in Schools: A Cluster Randomized Clinical Trial» kohaselt, mis ilmus ajakirjas JAMA Network Open , võivad kaks hambaravi meetodit hoida laste hambaaukude süvenemise kontrolli all üsna mitme aasta jooksul. Teadlased ravisid enam kui 10 000 hambaauku New Yorgi põhikooliõpilastel ning leidsid, et kaks mitteinvasiivset ravi – mittetraumaatiline restaureeriv ravi (atraumatic restorative treatment ehk ART) ja hõbedadiamiinfluoriid (silver diamine fluoride ehk SDF) – olid väga tõhusad hambakaariese pidurdamisel või täielikul peatamisel. Need tulemused toetavad järjest tugevnevat suundumust lihtsate ja mittekirurgiliste meetodite poole laste hambaaukude ravis. Hambakaaries pole üksnes hambaravi probleem. USA-s puuduvad lapsed koolist just hambaprobleemide tõttu igal aastal umbes 34 miljonit koolitundi. Sellised koolides toimuvad hambaravi programmid võivad parandada laste suuhügieeni ning vähendada vajadust kiireloomulise ja sageli valuliku ravi, nagu hammaste väljatõmbamine või infektsioonide ravi, järele. Koolipõhistes hambaraviprogrammides kasutatakse sageli tihendusaineid – õhukesi, kaitsekatteid, mida kantakse laste tagahammastele hambakaariese ennetamiseks. Kuid vähesed programmid tegelevad olemasolevate hambaaukude raviga. ART meetodi abil eemaldatakse käsitsi kahjustunud hambakude ning kaetakse hammas sama kaitseainega, mida kasutatakse tihendamisel. SDF on samuti muutunud populaarseks vahendiks kaariese ennetamisel ja ravis: algselt heaks kiidetud FDA poolt hammaste tundlikkuse raviks, kantakse vedelik hammastele, et hävitada lagunemist põhjustavad bakterid ning remineraliseerida hambapind, takistades edasist kahjustust. SDF ja ART võrdlus koolides Võrdlemaks SDF ja ART tõhusust viisid NYU teadlased New Yorgi põhikoolides läbi suure kliinilise uuringu nimega CariedAway. Koolikülastuste käigus kaks korda aastas uurisid spetsialistid laste hambaid ning rakendasid kas ART või SDF ravi, millele järgnes fluoriidlaki pealekandmine, sõltuvalt koolile juhuslikult määratud ravimeetodist. CariedAway uuringu varasem analüüs näitas, et üks kord ART või SDF rakendamine takistas umbes 50 protsendil hambaaukudest süvenemist kahe aasta jooksul. Mittekirurgilise ravi pikaajaline tõhusus Nende uusimas analüüsis, mis avaldati ajakirjas JAMA Network Open, keskenduti rohkem kui 1600 lapsele vanuses 5–13 aastat, kellel oli vähemalt ühel hambal kaaries. SDF või ART-d rakendati laste hammastele koolikülastustel kaks korda aastas, hõlmates kokku üle 10 000 hambaaugu. Õpilasi jälgiti kuni neli aastat, hindamaks, kas hambakaaries süvenes või jäi samaks. Ryan Richard Ruff, PhD, MPH, NYU hambaravikolledži epidemioloogia ja terviseedenduse dotsent ning CariedAway uuringu üks juhtivuurijaid, märkis, et see uuring on seni kõige põhjalikum analüüs erinevate kaariese ennetusmeetodite efektiivsusest, kuna fookuses oli iga hambapinna seisundi hindamine kuni nelja aasta jooksul. Uurijad leidsid, et SDF ja ART tulemused olid sarnased: SDF suutis hoida 62 protsenti kahjustatud hambapindadest halvenemata nelja aasta jooksul, samas kui ARTi abil suudeti edukalt kontrolli alla võtta arenevatest hambaaukudest 55 protsenti. Tamarinda J. Barry Godín, DDS, MPH, NYU hambaravikolledži teadur ja CariedAway projekti juht, ütles, et ART ja SDF pakkumine koolides aitab vältida invasiivsete hambaraviprotseduuride vajadust ning parandab juurdepääsu ennetavale hooldusele.