Valk, mis parandab elu aluskoodi

Macquarie ülikooli teadlaste sõnul mängib valk nimega disulfiidisomeraas ehk PDI võtmerolli organismi vananemise aeglustamises. Tegu on valguga, mis tavaliselt aitab rakkudes teisi valke õigesti kokku voltida, kuid millel on ka veelgi olulisem roll: see suudab liikuda rakutuuma ja parandada seal DNA-ahelaid.