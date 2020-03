Psühholoogiaprofessor selgitab, miks Eesti inimesed ostavad praegu kokku tualettpaberit

Koroonaviiruse levikuga seoses on viimastel päevadel poodide letid kiirelt tühjenenud, sealhulgas varutakse ohtralt tualettpaberit.

Poodide sulgemist ja toiduvaru lõppemist pole oodata. Miks on meil praegu ostupaanika?

«Selle sisu ongi raske seletada, sest tegemist on irratsionaalse, hirmul põhineva käitumisega,» tõdeb professor Pulver. «Irratsionaalne käitumine vallandub taliselt täiesti juhuslikest teguritest. See, et tualettpaber saaks olla mingi baasilise vajaduse rahuldamiseks tarvilik, viitabki selle käitumise eesmärgitusele.»