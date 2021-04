Kuidas vaktsiinid nii kiiresti valmis saadi? Kas vaktsineeritu võib haigust edasi kanda? Kuidas peaksid vaktsineerimisse suhtuma muude haiguste põdejad? Milliseid meetodeid kasutada Covid-19 koduseks raviks? Seda küsisid inimesed hiljuti sotsiaalmeedias Tartu Ülikooli teadlastelt, kes olid lubanud aidata ühiskonnal vaktsineerimises orienteeruda. Ka teadlased alles õpivad ühiskonda tabanud uut viirust tundma ja seetõttu on aus vastus nii mõnelegi küsimusele, et uuringud alles käivad. Need siin on parimad teadmised, mis meie teadlastel praegu on.