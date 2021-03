Karmen Joller: ärge vaktsiinist loobuge, trombirisk on Covid-19 puhul kuni 50 protsenti

« Trombirisk Covidi tavapärase kulu puhul on umbes 20%, raske kulu puhul aga 50%, » ütleb Joller.

Perearst lisab, et AstraZeneca vaktsiini on süstitud umbes 3 000 000 doosi, trombembooliat on olnud kogu maailmas kokku 22 juhtu.