Esimene Aasia riik peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise

AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli välja töötatud koroonaviiruse vaktsiini süstimine on peatatud mõningates riikides pärast teateid mõnel vaktsineeritul esinenud verehüüvete kohta. Euroopas on Oxford-AstraZeneca kasutamise peatanud Norra, Island, Bulgaaria, Luksemburg, Leedu ja Läti. Eestis peatati pühapäeval Austria juhtumitega seoses uurimise alla võetud vaktsiinipartii kasutamine. Austria ja Itaalia on öelnud, et nad lõpetavad ettevaatusabinõuna teatud vaktsiinipartiide kasutamise.

Kolmapäevase seisuga oli Euroopas umbes viis miljonit inimest saanud Oxford-AstraZeneca vaktsiini. Sellega seoses on teatatud 30 trombemboolilisest juhtumist ehk veresoontes tekkinud ja verevoolu blokeerivatest trombidest.

Euroopa ravimiamet rõhutas neljapäeval, et pole viiteid sellele, et AstraZeneca vaktsiin põhjustaks verehüübeid, lisades, et vaktsiini kasulikkus «kaalub jätkuvalt üles selle riskid».