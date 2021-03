AstraZeneca probleemid löövad sassi Eesti vaktsineerimistempo

«Nädalavahetuseks oleme planeerinud üle 1200 vaba aja vaktsineerimiseks, millest kõik on ka täidetud. Praegu on vaktsineerimisest loobunud 136 inimest, nii et homse päeva plaan on meil natuke üle 1100 inimese ära vaktsineerida,» ütles Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula.

«Pfizeri vaktsiini puhul on meil enam-vähem kuuajaline rütm olnud ette teada, palju seda tuleb. AstraZeneca puhul on see teadmine küll olemas, aga ühe nädala jooksul suudab kolm korda muutuda see teave. Kui me võtame viimast teavet järgmise nädala kohta, kus algselt pidi tulema 19 600 doosi, siis nädala keskel tuli teadmine, et see on 9600 ja viimane teave tuli, et on alla 3000,» rääkis terviseamet peadirektor Üllar Lanno.