GALERII ⟩ Eesti haiglad alustasid eakate massvaktsineerimist, Ida-Virumaal on üle 400 vaba aja

Ülejäänud kolmeteistkümnes haiglas ja meditsiiniasutuses on kõik ajad broneeritud.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles eile, et 65-aastased ja vanemad inimesed on digiregistratuuri kasutusel olnud väga edukad. Laane sõnul oli erakordselt suur huvi just Tallinnas ja Tartus, kus ajad täitusid eriti kiiresti.