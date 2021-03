Norra uurib AstraZeneca vaktsiini võimalikke tõsiseid kõrvalmõjusid

Norra Ravimiagentuuri sõnul on sarnastest juhtumitest teateid ka teistes Euroopa riikides. Kuigi seos vaktsiiniga pole kinnitust saanud, siis kõik, kes on alla 50 aasta vanad, kes tunnevad ennast pärast vaktsiini saamist halvasti ning kel tekivad kaitsesüsti järel sinised laigud, peaksid pöörduma arsti poole, lisati.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et kausaalset seost vaktsiini ja trombi tekkimisel avastatud pole. Vaktsiini kasutamine peatati ajutiselt Taanis, Norras ja Islandil pärast vereklompide tekkimist mõnel vaktsiini saanud inimesel.

Mitu teist riiki on peatanud ühe vaktsiinipartii dooside kasutamise.

AstraZeneca ja Euroopa Liidu ravimijärelevalve on kinnitanud, et vaktsiin on ohutu.