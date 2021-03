Teadlase sõnul kaitseb Eestis loodud ninasprei ka uute koroonaviiruse tüvede eest

Icosagen AS teadlane Mario Plaas teavitas sotsiaalmeedia vahendusel, et hakkama on saadud Covid-19 eest kaitset pakkuva ninaspreiga. «Katsete tulemusena saab väita, et preparaadis sisalduvad neutraliseerivad antikehad võtavad maha nii SARS-CoV-2 Wuhani-, Briti-, LAVi ja Brasiilia viiruse variandid,» teatas Plaas.