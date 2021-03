ELi volinik: Pfizer suudab katta AstraZeneca vaktsiinitarnest tingitud puudujäägi

Breton ütles raadiojaamale France 1 Europe 1, et viivitamine on vastuvõetamatu, kuid praegu pole kavas ettevõtet kohtusse kaevata.

«Hea uudis on see, et kuigi AstraZenecaga on viivitusi, ei jää me vaktsineerimisprogrammiga esimeses kvartalis hiljaks,» ütles Breton.