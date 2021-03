AstraZeneca vaktsiininappus: sellel nädalal jõuab 2400 doosi

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et kuigi sel nädalal on vaktsiinitarned riiki tagasihoidlikud, on lähiajal oodata koguste suurenemist. Siis on abikätest vaktsineerimisel suur abi, et perearstid saaksid keskenduda oma nimistu riskirühma patsientide vaktsineerimisele ja haiglad raskelt haigestunute ravimisele. «Hea meel, et erasektori tugi on meil tänaseks olemas. Kui riiki saabuvad vaktsiinikogused seda võimaldavad, saame loodetavasti juba järgmisel nädalal neid ka vaktsineerimisse kaasata,» märkis Parv.