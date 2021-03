Raul Adlas: loodetavasti oleme koroonaviiruse kiire leviku peatanud

Raul Adlas rääkis kolmapäeval «Esimeses stuudios», et veel esmaspäeval oleks ta öelnud, et kurja viiruse pealetung on pandud seisma. «Tänane nakatunute arv oli jällegi erakordselt kõrge, aga ma arvan, et see on ühekordne piik. Põhimõtteliselt oleme täna seisukohal, et me oleme kiire kasvu peatanud,» arvas Adlas.

Kiirabi peaarsti hinnangul on isolatsiooni põhimeetmed hakanud juba oma eesmärki täitma.

Adlas märkis, et nüüd tuleb vaktsineerimist hoogustada, et mitte anda aega järgmise viiruslaine tekkeks. Ta rõhutas, et Eesti naaberriikides hakkab koroonaviirus taas pead tõstma sest viiruse Briti tüvi on ka sinna jõudnud. «Meil on praegu võidujooks ajaga, aga kõik loodavad seda sama, et vaktsiin jõuab kohale enne kui uus laine.»