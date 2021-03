EMA: AstraZeneca vaktsiin on efektiivne ja ohutu

EMA sõnul ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et mõnes Euroopa riigis registreeritud tromboosijuhtumitel oleks kaitsesüstimisega põhjuslik seos.

«Meie ekspertkomitee on jõudnud selgele teaduslikule järeldusele, et tegu on ohutu ja efektiivse vaktsiiniga,» lausus EMA tegevjuht Emer Cooke tänasel pressikonverentsil. «Komitee järeldas samuti, et vaktsiin ei ole seotud trombemboolia või verehüübe juhtude üldise riski tõusuga.»

Samas lausus Cooke, et praegu saadaoleva tõestusmaterjali põhjal ei ole äärmiselt haruldaste haigusjuhtumite teket võimalik täielikult välistada. Cooke märkis, et vaktsiinide tooteinfosse tuleks lisada tromboosid võimalike kõrvaltoimetena.

Ravimiamet soovitas lisada vaktsiinivoldikuisse nende juhtumite kirjelduse, et tervishoiutöötajad ja patsiendid oleksid neist haruldastest trombidest teadlikud.

Sellest hoolimata rõhutas Cooke uuesti, et puuduvad andmed selle kohta, et vaktsiin tõstaks tromboosiohtu, kuid kõigi võimalike ohtude hindamiseks jätkatakse uuringutega. Cooke märkis, et EMA uurib kõiki nelja Euroopa Liidu heakskiidu saanud vaktsiini.

EMA esindaja lisas, et kuna Covid-19 haigus suurendab tromboosiohtu, käitub vaktsiin tegelikult tromboosiohtu vähendava ravimina.

EMA vaktsiiniohutuse komitee juhi Dr Sabine Strausi sõnul ei ole leitud ka tõendeid selle kohta, et mõni AstraZeneca vaktsiinilaar oleks olnud madalama kvaliteediga. Straus rõhutas, et tromboosijuhtumite tavapärase esinemissageduse puhul on arusaadav, kui mõni neist langeb kokku vaktsiini saanud isikutega.

EMA märkis, et kuna tromboosioht paistab olevat kõrgem noorte naiste seas, uuritakse selle võimalikku seost rasestumisvastaste vahenditega, millel on tromboosiohtu suurendav toime.

Väärtuslik abivahend

Vahetult enne EMA avaldust teatas ka Briti ravimiamet, et ei leidnud seoseid AstraZeneca vaktsiini manustamise ja tromboosijuhtumite vahel. Amet lisas, et seoseid tromboosijuhtumitega ei olnud ka Pfizeri vaktsiini saanute seas ja tromboosijuhtumid ei ole sagedasemad kui vaktsineerimata inimeste hulgas.

«Kummagi vaktsiini puhul pole mingeid tõendeid, et trombe esineb sagedamini kui oleks ootuspärane vaktsiini saamatajätmise korral,» lausus Briti ravimi- ja tervisetoodete regulatsiooniameti (MHRA) juhataja June Raine avalduses.

Kuigi Euroopa ravimiregulaator märkis ka varem, et AstraZeneca vaktsiin on pandeemiavastases võitluses kasulik abivahend, võttis see uurimise alla 30 vaktsiinisaaja seas toimunud tromboosijuhtumid.

Vaktsiinisaanute seas esinesid tromboosijuhtumid vaid 0,0005 protsendil inimestest, mis ei ole kõrgem tavapärasest tromboosijuhtumite arvust elanikkonna seas keskmiselt.

«Meie ülesanne EMAs on neid hinnata ja teha kindlaks, et igasuguseid negatiivseid reaktsioone uuritakse kiiresti, et mõista, kas see on vaktsiini tegelik kõrvalmõju või kokkusattumus,» sõnas Cooke teisipäeval.

«Me oleme endiselt tugevalt veendunud, et kasud kaaluvad üles nende kõrvalmõjude ohud,» lausus Cooke, lisades, et EMA muretseb võimalike tagajärgede pärast, mida riikide otsused vaktsiini kasutamine ajutiselt peatada on tekitanud vaktsiiniusaldusele.

EMA tegevjuht Emer Cooke. FOTO: JEROEN JUMELET/EPA/SCANPIX

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen märkis sel nädalal, et AstraZeneca jääb Euroopa Liidu vaktsineerimisprogrammi üheks nurgakiviks. «Ma usaldan AstraZenecat, ma usaldan vaktsiine,» lausus ta.

Hoiatused vaktsiinist loobumisel

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas täna, et AstraZeneca vaktsiini võtmine on parem kui selle mittevõtmine.

WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge ütles, et praeguse seisuga kaaluvad AstraZeneca kasutegurid üles sellega seotud ohud, mistõttu tuleks elude säästmiseks vaktsiini kasutamist jätkata.

«Vaktsineerimiskampaanias tuleb potentsiaalsete kõrvaltoimete signaale ikka ette. See ei tähenda tingimata, et need on seotud vaktsineerimisega,» ütles Kluge.

«Praeguse seisuga me ei tea, kas mõne või kõik neist olukordadest on põhjustanud vaktsiin või mõni teine kokkulangev tegur,» lisas ta ja ütles, et WHO uurib andmeid ning teeb tulemuse teatavaks.

AstraZeneca vaktsiin on üks kõige odavamaid ning seda on lihtne ladustada ja transportida. See on hädavajalik osa programmist COVAX, mille eesmärk on tagada vaestele riikidele võrdne ligipääs vaktsiinidele.