Norra ja Rootsi ei kiirusta jätkama AstraZenecaga vaktsineerimist

EMA kinnituse järel teatasid Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia, et jätkavad AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamist.

Norra terviseinstituut teatas neljapäeval, et «võttis teadmiseks» EMA seisukohad, kuid peab lõpliku järelduse ja otsuse tegemist veel ennatlikuks.

«Vaktsineerimised AstraZenecaga jäävad peatatuks, kuni meil on täielik pilt olukorrast,» ütles terviseinstituudi direktor Camilla Stoltenberg meediale.

Naaberriik Rootsi teatas samuti, et ei kiirusta vaktsineerimise taasalustamisega.

«Me uurime infot, mis sisaldub (EMA) uurimuses ning me loodame, et saame järgmisel nädalal otsustada parima viisi selle vaktsiini kasutamiseks tulevikus,» ütles Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell.

Varem neljapäeval väitis üks Norra meedikute rühm, et oli leidnud seoses AstraZeneca vaktsiini ja veretrombide vahel patsientidel, kes olid raskelt haigestunud või surnud mõni päev pärast esimese vaktsiinisüsti saamist.

Norra meedia ütles, et need tulemused on värsked ja EMA ei olnud neid arvesse võtnud.