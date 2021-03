Lasnamäe eakad olid kärmed oma vaktsineerimissoovi kirja panema

Linnaosa teatas, et ajad vaktsineerimiseks said täis.

«Kui me kuulutasime välja, et eelseisval nädalavahetusel tekib Lasnamäe perearstide nimistutes olevatel 70+ vanuses eakatel võimalus end vaktsineerimisele kirja panna, ei osanud me arvata, kui kiiresti need kohad täis saavad,» ütles linnaosavanem Vladimir Svet. Tema sõnul oli eilse õhtu seisuga kõik 2000 doosi ära planeeritud.