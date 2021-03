Ekspertkomisjon soovitab AstraZenecat kasutada üle 60-aastaste vaktsineerimiseks

«Komisjon vaagis nii Euroopa Ravimiameti esialgseid uurimise tulemusi kui ka nakkusolukorda Eestis. Meie eksperdid lähtusid soovituses nii Euroopa ravimiameti avaldatud andmetest kui sellest, et Eestis on praegu esmatähtis kaitsta vaktsineerimisega ennekõike üle 60-aastaseid inimesi, kellel on suurem risk põdeda Covid-19 haigust raskelt ning vajada haiglaravi,» ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni juht Maris Jesse.