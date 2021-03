Mūrniece kinnitas Läti valmidust aidata Eestit Covid-19 patsientidega

«Koostöö ja dialoog on meie kahe riigi vahel tihe ja aktiivne ka pandeemia ajal,» ütles Mūrniece, lisades, et eestlased ja lätlased on lähedased sõbrad ja partnerid ühiste väärtuste ja huvidega. Poliitik kiitis kahepoolset läbikäimist, iseäranis riikide parlamentide vahel ja koostöö raames Euroopa Liidus ja NATO-s.