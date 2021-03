Koroona põhjustab aina enam ulatuslikke kopsukahjustusi

Praegu on Eestis teada üks inimene, kelle tüsistused olid nii rängad, et ta vajab kopsusiirdamist.

«Koroonaviiruse kõige põhilisemaks väljenduseks ongi, et kopsudes tekib viiruslik põletik ja see viiruslik põletik haarab mingi protsendi kopsust. Mida suurem on kopsukahjustus, seda tõsisem haige, seda keerulisem prognoos. Ja me näeme seda, et meile tuleb järjest nooremaid inimesi ja kopsukahjustuse ulatused on haigetel enamasti üle 50 protsendi,» rääkis Ida-Tallinna keskhaigla koroonaosakonda juhtiv Alice Lill. Tema patsientidel esineb kopsukahjustusi nii 40- kui ka 80-aastastel.