Perearst rääkis, mida Eesti inimesed koroonaviiruse kohta teada tahavad

Tartu ülikooli peremeditsiini kaasprofessor, perearst Kadri Suija rääkis Kuku raadio saates « Kuue samba taga », et viimasel ajal on patsiendid üha enam mures väga suurte haigestumisnäitajate tõttu. «Nad kardavad iseenda ja oma lähedaste tervise pärast ning küsivad nõu, mida veel ennetuseks ette võtta ja kuidas selles olukorras toime tulla. Kui on antud positiivne koroonaproov, pöördutakse palju ennetavate küsimustega nagu mida teha, kui haigusnähud peaksid halvenema, või kas ja millal peaks pöörduma haiglasse, kui vaevused kestavad pikalt,» kirjeldas Suija perearstipatsientide muresid. Ta lisas, et mõnel patsiendil on ka piirangutest tingitud ärevust, eriti eakatel, kes elavad üksi ja igatsevad oma lähedasi näha.

«Nooremad inimesed, kelle meediaruum on laiem ning kes saavad palju teavet ka sotsiaalmeediast, on tervishoiutöötajate juhiste suhtes sageli skeptilisemad. Väga palju on liikvel tõenduspõhistele soovitustele vastupidist informatsiooni. See muudab inimesed veel ärevamaks. Valesõnumite ja ‑argumentidega peab tegelema päevast päeva, alustades kahtlustest, kas viirus on üldse olemas, ja lõpetades uskumusega, et kui olen rõõmus, siis ma ei nakatu,» tõi Suija näiteks. Ta rõhutas, et positiivne ellusuhtumine on oluline, aga haigeks võivad sellegipoolest jääda kõik, sest viirus ei küsi kellegi ellusuhtumist.