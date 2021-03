Koroonaviiruse sisaldus reovees on hakanud vähenema

Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul joonistub langustrend selgemalt välja Eesti kesk- ja lõunapiirkonnas. «Põhja-Eestis on näitajad ikkagi veel üleval, aga võib loota, et meetmed töötavad ja asi tasapisi paraneb,» kommenteeris professor.

Professor selgitas, et lähinädalatel ei tasu siiski oodata olukorda, kus suuremates linnades enam ühtegi nakatunut ei ole või neid on väga vähe. Kui nädal tagasi oli viirusenäit väga kõrge üle terve Eesti ja nüüd on kõige kõrgemad näidud Põhja- ja Ida-Eestis, ei tähenda see, et mujal viirust ei ole. Tensoni sõnul ei saa rääkida piirkondadest, kus nakkust ei ole võimalik saada.