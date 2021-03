Inimõiguste professor: vaktsineerimispassi ei saa nõuda

Kolmapäeval kirjutas Postimees, et sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsleri Kalle Killari sõnul plaanib Eesti vaktsiinipassi juba aprillikuust kasutusele võtta. «On oluline anda vaktsineerimisandmed inimeste kätte digitaalsel ja tõendatud kujul, et muuta nende reisimine ja igapäevaelu mugavaks,» ütles Killar.

Küll aga on Euroopa Liidu asutatud globaalne digitaalsete inimõiguste võrgustik valmis saanud vaktsiinipasside kasutuselevõtu analüüsi, milles jõutakse järeldusele, et vaktsiinipassi alusel saab inimestele erisusi pakkuda alles siis, kui vaktsineerimine on kõigile inimestele kättesaadav, vahendab ERRi uudisteportaal .

«Nii kaua kui riik seda ei võimalda, põhimõtteliselt ei saa seda teha, et nõutakse vaktsineerimispassi eeldusena ligipääsuks mõnele riigiteenusele või tegelikult ka eraõiguslikele teenustele. See põhiline oht on diskrimineerimises," selgitas Tallinna ülikooli inimõiguste professor Mart Susi, lisades, et inimese põhiõigustest ja Euroopa inimõiguste põhimõtetest lähtuvalt ei saa ka eraettevõte eelistada vaktsineeritud kliente.