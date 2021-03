Sule: loodame, et tänane haiglaravi patsientide arv jääbki rekordiks

«Haigla töötsükkel on selline, et tööpäevad on intensiivsemad. Reedel, kui kõik haiglad valmistuvad nädalavahetuseks ja on teada, et palju inimesi on sisse tulemas, siis haiglad pannakse valmis, et oleks mugav suurt hulka teenindada,» selgitas Sule ja lisas, et nädala algul tehtavad raviotsused võimaldavad seega ka rohkem patsiente välja kirjutada.