Pfizer/BioNTech teatas, et vaktsiin hoidis noorukitel ära haigestumise

Tartu Ülikooli veebilehel «Tõenduspõhine info Covid-19 kohta» kirjutatakse, et uuringus osales 2260 noorukit vanuses 12–15 aastat, kes said juhuslikustatult kas kaks vaktsiiniannust või platseebot. Platseebot saanud uuritavate seas oli 18 Covid-19 juhtu, samas kui vaktsiini saanute seas ei olnud ühtegi haigestunut.

«Mul on nii hea meel seda näha — see on hämmastav,» ütles Yale'i ülikooli immunoloog Akiko Iwasaki New York Timesis. Kui vaktsiini tõhususele sai tema sõnul täiskasvanute puhul anda hindeks viis pluss, siis noorukite tulemused olid veel paremad.

Andmed esitatakse USA toidu- ja ravimiametile ja teistele vaktsiinide kasutamist reguleerivatele asutusele maailmas koos taotlusega muuta vaktsiini kasutusloa vanuselist alampiiri, mis oli siiani 16 aastat.

Firmad loodavad, et 12–15-aastaste vanuserühma vaktsineerimisega on võimalik alustada enne järgmise õppeaasta algust. Andmed on kavas esitada ka eelretsenseeritavas teadusajakirjas avaldamiseks.