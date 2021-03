Kersna: gümnasistid võiksid suvel vaktsineeritud saada

Lutsari sõnul on vaktsineerimise uuringuid lastega alustatud ettevaatlikult ning ta selgitas, et lastele otsitakse ennekõike õiget doosi ja vaadatakse, et neil tekiks antikehasid sama palju kui täiskasvanutel.

«Teine asi, mida väga hoolega vaadatakse, on kõrvalnähtude esinemine,» sõnas Lutsar, lisades, et kuna on teada, et vaktsiinidel on kõrvalnähud ning samas ei ole teada, kui hästi on need lastel talutavad, siis ta ei näe, et sel aastal noorukite vaktsineerimine laialdaseks läheks.

Seevastu haridus- ja teadusminister Liina Kersna soovib vaktsiini enne sügist ka gümnasistidele pakkuda, kuna tema sõnul loob see stabiilsema koolikeskkonna: «Pfizer on öelnud, et nende vaktsiini tohiks kasutada 16-, 17- ja 18-aastaste peal».