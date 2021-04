Teadlane: vaatamata kiirtesti negatiivsele tulemusele võite juba õhtuks olla supernakataja

Doktori sõnul võiks kiirtestidest olla kasu sagedasel kasutamisel. «Kui testiksime igapäevaselt, siis võib juhtuda, et me tõesti tabame ära selle hetke, kus tekkis viirusnakkuse väga suur tõus ehk siis te muutute nakkusohtlikuks teistele. Nende testide peamine mõte on tabada inimesed ära sel hetkel, kui nad muutuvad nakkusohtlikuks. Seega need ei asenda kliinilisi referentsteste, vaid täiendavad neid.»

Venta selgitas, et kiirteste ei ole seni ametlikult aktsepteeritud, kuna need on mõeldud professionaalseks kasutamiseks ja vaevalt on võimalust kohe kasutamise ajal arstilt selleks nõu küsida. Suur hulk teste on heaks kiidetud ka juba kodus kasutamiseks — neile on antud selged juhised, kuidas neid seal kasutada. Venta rõhutab, et sinna juurde käib selge kommunikatsioon, kui sageli neid kasutada, kuidas ja mida selle tulemusega peale hakata.