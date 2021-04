Kas vaktsineeritud võivad viirust edasi kanda?

Väide seadis kahtluse alla ettevaatusabinõud, mida agentuur kutsub üles vaktsineeritud inimesi järgima, näiteks kandma maske ja kogunema vaktsineerimata inimestega ainult piiratud tingimustel.

«Dr. Walensky rääkis selle intervjuu ajal üldiselt,» ütles agentuuri esindaja Timesile. «On võimalik, et mõned inimesed, kes on täielikult vaktsineeritud, võivad Covid-19 saada. Tõendid pole selged, kas nad võivad viirust teistele levitada. Jätkame tõendite hindamist.»

Agentuur vastas osaliselt teadlaste kriitikale, kes märkisid, et praegused uuringud pole kaugeltki piisavad väitmiseks, et vaktsineeritud inimesed ei saa viirust levitada.

Andmed näitavad, et «vaktsineeritud inimestel on palju raskem nakatuda, kuid ärge mõelge hetkekski, et nad ei saaks nakatuda,» ütles Pittsburghi ülikooli vaktsiiniuuringute keskuse direktor Paul Duprex.

MSNBC teleintervjuus viitas dr Walensky avaldatud andmetele, mis näitavad, et Moderna või Pfizer-BioNTech vaktsiini üks annus oli nakkuse ennetamisel 80 protsendil juhtudest tõhus ja kaks annust 90 protsendil.

See viitab sellele, et vaktsineeritud inimestelt nakkuse saamine võib olla ebatõenäoline, kuid Walensky kommentaarid põhjustasid segadust. «Meie andmed haiguste kontrolli ja tõrje keskuses viitavad täna, et vaktsineeritud inimesed ei kanna viirust ega haigestu,» ütles ta. «Ja see pole ainult kliinilistes uuringutes, vaid ka reaalsetes andmetes,» ütles ta.

Edasi rõhutas dr Walensky maskide kandmise ja ettevaatusabinõude säilitamise olulisust isegi vaktsineeritud inimeste puhul. Sellegipoolest tõlgendati lühikest kommentaari nii, et vaktsiinid pakkusid täielikku kaitset nakatumise ja viiruse edasi kandmise eest.

«Kui dr Walensky oleks öelnud, et enamik vaktsineeritud inimesi ei kanna viirust, siis meil seda arutelu ei oleks,» ütles New Yorgi Weill Cornelli meditsiinikeskuse viroloog John Moore.