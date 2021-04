GALERII ⟩ Sõle spordikeskus on vaktsineerijatest pungil

Confido Meditsiinikeskuse juht Kadi Lambot on ise pool päeva eesrindel tegutsenud. «Meil siin töö käib! Tänane päev on täiesti täis,» lausus ta Postimehele. Sõle spordikeskuses vaktsineeritakse täna nimelt 1300 inimest.

«Inimesed tulevad õigel ajal ja lähevad rõõmsalt hiljem ära, kannavad maske. Kõik on väga ilusasti ja rahulikult läinud,» lisas Lambot. Ta meenutas, et veel homseks ja ülehomseks on Sõle spordikeskuses vabu aegu vaktsineerimisele. «Siia saab kindlasti läbi digiregistratuuri, telefoni teel või Confido registratuuris ennast kirja panna,» selgitas ta.

Eakad on talle ka selgitanud, miks nad tahtsid tulla ja lasta ennast vaktsineerida. «Kellel on tuttavad või vanemad ära surnud Covidisse, kelle tuttavad on väga raskelt haigestunud. Need on inimeste lood,» selgitas Lambot.