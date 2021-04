«Aus vastus on ka see, et sel hetkel, kui me neid läbirääkimisi pidasime, siis me ei teadnud, millised vaktsiinitootjad jõuavad enne turule ja millised hiljem. Me hajutasime teadlikult riske, soetades väga paljudelt tootjatelt kokku suurusjärgus neli ja pool miljonit vaktsiinidoosi käesoleva aasta jooksul inimestele tasuta vaktsineerimise võimaldamiseks,» rääkis Kiik ERRi «Aktuaalsele kaamerale.»